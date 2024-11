Zustand Bücherturm: Hamburger Stabi sucht neuen Standort Stand: 26.11.2024 09:39 Uhr Der Bücherturm der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi) ist in einem schlechten Zustand. Deshalb müssen Hunderttausende Bücher woanders untergebracht werden.

Nach Informationen des Senats sieht die Feuerwehr den Betrieb als gefährdet an. In einem Bericht an den Senat heißt es: Die Einsatzkräfte haben bereits vor zwei Jahren bei einer Begutachtung festgestellt, dass die Zwischenwände des Bücherturms schon beim Bau nicht den damaligen Vorgaben entsprachen. Im Brandfall könnte sich den Angaben zufolge ein Feuer schnell ausbreiten und zum Einsturz der Decken führen. Die Feuerwehr spricht von einem sich selbst tragendem "Regalsystem", dessen Konstruktion nicht mehr sicher ist.

Suche nach alternativem Standort läuft bereits

Die Stabi sucht jetzt gemeinsam mit der Wissenschaftsbehörde nach einem anderen Standort, an dem die fast eine Million Bücher untergebracht werden können. Insgesamt haben die Werke einen Umfang von 40.000 Regalmetern. Dazu kommen noch Kunstschätze, Sondersammlungen und Nachlässe berühmter Hamburgerinnen und Hamburger.

Die Zukunft des Bücherturms ist unklar

Den Bücherturm zu sanieren, wäre laut Senat unwirtschaftlich. Wie es mit dem Gebäude weitergehen soll, steht noch nicht fest. Ab den 2030er-Jahren wird die gesamte Staats- und Universitätsbibliothek generalsaniert. Danach soll die Entscheidung zum Bücherturm fallen - heißt es von der rot-grünen Regierung weiter. Am Sonntag erst hatte es nach Schneefällen und Regen wieder einen Wasserschaden gegeben und die Stabi musste einen Tag lang schließen.

Weitere Informationen Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg wird saniert Auf dem undichten Dach der "Stabi" haben die Arbeiten begonnen. Der Senat stellt nach eigenen Angaben 21 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen bereit. (06.11.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.11.2024 | 06:00 Uhr