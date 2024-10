Zukunft vom Tierheim Süderstraße in Hamburg ungewiss Stand: 06.10.2024 12:31 Uhr Zwischen dem Hamburger Tierschutzverein (HTV) und der zuständigen Justizbehörde gärt seit Monaten ein Streit. Das Tierheim hofft dennoch auf eine Lösung.

Das Tierheim will mehr Geld von der Stadt für Sanierungen und Anbauten, so die Erste Vorsitzende vom HTV, Janet Bernhardt: "Wenn wir das Tierheim hier aufrecht erhalten wollen, müssen wir jedes Jahr sechs bis sieben Millionen Euro aufbringen. Davon kommen derzeit nur drei Millionen von der Stadt." Es bröckele überall, so Bernhardt.

Hamburger Tierschutzverein hofft auf Einigung

Deshalb hat der HTV den Vertrag zur Unterbringung von Tieren zum Jahresende mit der Stadt gekündigt. Die Stadt wiederum hat den Vertrag europaweit ausgeschrieben. Dieser umfasst 200 Seiten voller Regelungen und Anordnungen. "Unannehmbar" für den Tierschutzverein. Trotzdem hofft man auf eine gütliche Einigung. "Wir würden das sehr gerne weiter machen, weil uns das Wohl der Tiere von Hamburg sehr wichtig ist."

