Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Yachthafen Wedel: Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Bar

Bei einer Schlägerei in einer Bar am Yachthafen Wedel sind am späten Donnerstagabend sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden ein 32-jähriger Gast schwer und fünf weitere Menschen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es zuvor einen Streit über die Hausregeln der Bar gegeben. Demnach wollten Gäste das Lokal mit ihren Gläsern verlassen, die Betreiberin wollte das jedoch nicht. Daraufhin flogen den Angaben zufolge Gläser. Mehrere Mitarbeiter sowie drei Gäste hätten sich geschlagen, hieß es. Gegen die Beteiligten der Schlägerei wird wegen Körperverletzung ermittelt.

