Stand: 26.09.2024 12:47 Uhr Hamburger Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und kiloweise Rauschgift gefunden. Zivilfahnderinnen und -fahnder hatten einen 35-Jährigen am Mittwoch bei einer offensichtlichen Drogenübergabe an eine Frau beobachtet und beide festgenommen. Danach durchsuchten Polizistinnen und Polizisten zwei Wohnungen, die der Mann nutzen soll. Dabei wurden mehr als ein Kilo Kokain, rund 55 Kilo Marihuana und mehr als 4.000 Ecstasy-Tabletten gefunden. Der Mann und die Frau sitzen nun in U-Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.09.2024 | 13:00 Uhr