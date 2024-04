Stand: 05.04.2024 20:20 Uhr Wohnungsdurchsuchungen in Hamburg und Reinbek

Am Freitag hat die Generalstaatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren gegen einen suspendierten Proberichter in Hamburg und Reinbek Wohnungen durchsucht. Gegen den Juristen und einen Verwandten läuft ein Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung: Er soll seinen Corona-Impfpass gefälscht haben. In der Folge war laut Justizbehörde am Landgericht ein Strafprozess geplatzt, weil dem Proberichter das Führen seiner Dienstgeschäfte bis auf Weiteres verboten wurde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.04.2024 | 19:30 Uhr