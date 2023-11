Weihnachtsmarkt "Santa Pauli" an der Reeperbahn eröffnet Stand: 13.11.2023 17:35 Uhr Getränke mit doppeldeutigen Namen und erotische Weihnachtsbaumdekorationen: Im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist am Montag der Weihnachtsmarkt "Santa Pauli" eröffnet worden.

Und natürlich geht es dabei nicht nur besinnlich, sondern auch frech und frivol zu. "Santa Pauli" bietet nicht nur Getränke und Essen mit doppeldeutigen Namen, sondern ist auch nicht ganz jugendfrei. Denn im Angebot sind dort auch erotische Geschenkideen, die Showbühne bietet neben Livemusik jeweils donnerstags und sonnabends um 21.30, 22.30 und 23.30 Uhr eine Strip-Show.

Eigenen Glühwein in der Glühweinapotheke mischen

In der Glühweinapotheke kann man sich seinen eigenen Glühwein mischen, jeweils montags wird dort pink glitzernder Einhorn-Glühwein ausgeschenkt.

An zwei Tagen geschlossen

Der Eintritt ist kostenlos. Montags bis mittwochs ist "Santa Pauli" von 16 bis 23 Uhr geöffnet, donnerstags von 16 bis 0 Uhr, sonnabends von 13 bis 1 Uhr und sonntags von 13 bis 23 Uhr. Am Volkstrauertag (19. November) und am Totensonntag (26. November) bleibt "Santa Pauli" geschlossen. Am 23. Dezember endet der Weihnachtsmarkt um 21 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.11.2023 | 18:00 Uhr