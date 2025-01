Wegen Mietschulden: Görtz muss zwei Filialen in Hamburg räumen Stand: 07.01.2025 15:54 Uhr Der Schuhhändler Görtz muss zwei Filialen in Hamburg räumen - so hat das Landgericht geurteilt. Die Vermieter hatten Räumungsklagen wegen Mietschulden eingereicht. Auch vier andere Filialen sind gefährdet.

Betroffen sind die Filialen im City Center Bergedorf und dem Alstertal-Einkaufszentrum. Die Görtz Retail GmbH schuldet den beiden Vermietern insgesamt mehr als 700.000 Euro Miete, Zinsen und weitere Kosten. Im Alstertal-Einkaufszentrum hat Görtz schon seit Januar vergangenen Jahres Mietzahlungen versäumt.

Weil das Unternehmen nicht zu den Verhandlungsterminen erschienen ist, ordnete das Landgericht Hamburg die Räumung der Filialen an. Dagegen hat Görtz keinen Einspruch eingelegt. Falls es die Filialen aber nicht räumt, müssten die Vermieter den Gerichtsvollzieher kontaktieren. Genau das ist im Dezember schon in den Görtz-Läden in Henstedt-Ulzburg und Lüneburg geschehen.

Vier weitere Filialen in Gefahr

Auch gegen die Görtz-Läden in der Spitalerstraße und der Europa Passage sowie im Altonaer Mercado und dem Elbe-Einkaufszentrum laufen Räumungsklagen.

Görtz wurde 2023 vom Investor Bolko Kissling aus der Insolvenz übernommen. Ein Unternehmenssprecher sagte NDR 90,3 am Dienstag, die Urteile seien ihm nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.01.2025 | 15:00 Uhr