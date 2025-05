Stand: 07.05.2025 16:08 Uhr Wasserrohrbruch in Eimsbüttel: Wochenlange Straßensperrung

Vor drei Tagen gab es in Eimsbüttel einen Wasserrohrbruch. Seitdem ist die Kreuzung Eidelstedter Weg/Stresemannallee gesperrt. Und das bleibt wahrscheinlich auch noch mindestens zwei Monate lang so. Das teilte Hamburg Wasser am Mittwoch mit. Momentan werden demnach die gebrochene Trinkwasserleitung und das darunter liegende Regenwassersiel untersucht. Danach beginnen die Reparaturarbeiten.

