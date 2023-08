Wasserrohrbruch bei U5-Arbeiten: Fontäne flutet Keller Stand: 15.08.2023 12:05 Uhr In Hamburg-Ohlsdorf hat es bei Arbeiten für den Bau der U5 am Dienstagmorgen einen Wasserrohrbruch gegeben.

Das Wasser schoss an der Fuhlsbüttler Straße / Ecke Nordheimstraße in einer Höhe von mehreren Stockwerken aus dem Boden, wie Smartphone-Aufnahmen zeigen.

Keller liefen voll

Keller der umliegenden Gebäude liefen voll, betroffen ist unter anderem ein Laden für Motorradhelme. Der Feuerwehr gelang es laut einem Sprecher am Vormittag, die Leckage abzudichten. In einigen umliegenden Häusern war die Wasserversorgung zwischenzeitlich unterbrochen. Drei Gebäude sind längerfristig betroffen. Hamburg Wasser untersucht, wie groß der entstandene Schaden an der Leitung ist.

Arbeiten für die U5

Die große Wasserleitung war bei Arbeiten für die künftige Haltestelle der geplanten U-Bahnlinie 5 beschädigt worden. Im Auftrag der Hochbahn verlegt eine Baufirma dort Leitungen.

So lange die Feuerwehr mit Abpump-Arbeiten beschäftigt ist, bleibt die Nordheimstraße stadtauswärts gesperrt.

