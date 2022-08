Wasserrohrbruch: Klopstockstraße bleibt zwei Wochen gesperrt Stand: 29.08.2022 13:17 Uhr Nach einem Wasserrohrbruch am Sonntag bleibt die Klopstockstraße in Altona zwei Wochen lang gesperrt. Das teilte Hamburg Wasser am Montag mit.

Betroffen ist ein Abschnitt kurz vor der Elbchaussee in der Nähe des Altonaer Rathauses. Grund für die Vollsperrung sind Unterspülungen, die unter der Asphaltdecke entstanden sind, nachdem eine Wasserleitung gebrochen war. Untersuchungen von Hamburg Wasser am Montag ergaben, dass die Fahrbahn auf einer Fläche von gut neun mal zwölf Metern unterspült worden ist.

Asphalt muss neu aufgetragen werden

In dem betroffenen Bereich wird den Angaben zufolge der Asphalt komplett abgetragen und der Untergrund nachverdichtet. Anschließend werde neuer Asphalt aufgetragen. Während der zweiwöchigen Sperrung will Hamburg Wasser außerdem Hausanschlussleitungen erneuern. Diese zusätzlichen Arbeiten werden voraussichtlich etwas mehr als zwei Wochen beanspruchen, können aber auch nach Ende der Straßensperrung fortgeführt werden.

AUDIO: Klopstockstraße gesperrt: Verkehrsbehinderungen in Altona (1 Min) Klopstockstraße gesperrt: Verkehrsbehinderungen in Altona (1 Min)

Aufgrund der Vollsperrung der Klopstockstraße stockte der Verkehr am Montagmorgen auf den umliegenden Straßen, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale in Hamburg sagte. Allerdings habe es zunächst deutlich weniger Beeinträchtigungen gegeben als erwartet. Viele Autofahrerinnen und -fahrer seien auf die Sperrung wohl gut vorbereitet gewesen.

200 Haushalte am Sonntag ohne Wasser

Eine Versorgungsleitung mit 15 Zentimetern Durchmesser war am Sonntagmorgen gebrochen. 200 Haushalte konnten sich an einem bereitgestellten Trinkwasserwagen versorgen. Mittlerweile sind - abgesehen von einem Haus - alle betroffenen Gebäude wieder an das Trinkwassernetz angeschlossen. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner werden weiterhin mithilfe des Trinkwasserwagens versorgt, wie der Sprecher von Hamburg Wasser sagte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.08.2022 | 13:00 Uhr