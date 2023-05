Warnstreik: 1.500 Klinikärzte demonstrieren in Hamburg Stand: 09.05.2023 16:17 Uhr Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte aus Kliniken in Hamburg und Schleswig-Holstein sind am Dienstag in einen eintägigen Warnstreik getreten. Zu einer Kundgebung auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz beim Hamburger Dammtor-Bahnhof versammelten sich nach Angaben der Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Mittag rund 1.500 Medizinerinnen und Mediziner.

Sie beklagten, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) auch nach vier Verhandlungsrunden noch immer kein Angebot vorgelegt habe. Erwartet hatte die Ärztegewerkschaft bis zu 2.000 Medizinerinnen und Mediziner. Die Stimmung vor Ort war kämpferisch, auf einem der Plakate stand beispielsweise "Kompetenz gibt es nicht zum Nulltarif". In Hamburg sind von dem Warnstreik das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und die Asklepios-Kliniken betroffen. Dort wurden laut Marburger Bund für Dienstag alle nicht dringlichen Operationen abgesagt. Eine Notfallversorgung ist laut Gewerkschaft aber sichergestellt.

"Auch Ärzte von Inflation betroffen"

"Wir sind hier, weil wir es satthaben, dass die VKA unsere Forderungen ignoriert", klagte Jara Schlichting, Mitglied der Verhandlungskommission VKA und Ärztin an der Asklepios Klinik St. Georg, bei der Kundgebung. Auch Ärztinnen und Ärzte seien von der Inflation betroffen und verdienten eine Entgelterhöhung. "Es ist nicht fair, dass die Klinik-Betreiber Gewinne einstreichen, aber ihre Mitarbeiter einen derartig hohen Reallohnverlust einfach hinnehmen sollen."

Emami fordert "etwas mehr Wertschätzung" durch Arbeitgeber

Der erste Vorsitzende des Marburger Bundes Hamburg, Pedram Emami, sagte: "Steigende Arbeitsbelastung, unzureichende Personalausstattung und kaum Zeit für Gespräche mit den Menschen - damit haben wir Ärztinnen und Ärzte Tag für Tag zu kämpfen." Und der medizinische Fachkräftemangel nehme weiter zu. "Wäre es dann nicht mal an der Zeit, dass die Arbeitgeber den Leistungserbringern etwas mehr Wertschätzung entgegenbringen?"

Forderung nach mehr Gehalt

Für die bundesweit rund 55.000 Klinikärztinnen und -ärzte fordert der Marburger Bund einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Die VKA hat nach eigenen Angaben eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro im Jahr 2023 und eine signifikante Entgelterhöhung im Jahr 2024 in Aussicht gestellt.

Zuletzt Ende März Warnstreik der Klinikärzte

Die Gewerkschaft geht davon aus, dass in Hamburg weit mehr als 3.000 Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des VKA-Tarifvertrags tätig sind. Die Tarifparteien wollen am 22. Mai zu einer fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen. Bereits am 21. März hatten sich Tausende Klinikärzte in Hamburg an einem Warnstreik beteiligt.

