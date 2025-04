Stand: 28.04.2025 20:00 Uhr Wandsbek: Mann von Linienbus angefahren und schwer verletzt

In der Rodigallee in Hamburg-Wandsbek ist ein Mann am Montagnachmittag von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden. Offenbar hatte der 50-Jährige versucht, in einer Baustelle die Straße zu überqueren. Da der Busfahrer stark bremste, wurden in dem Bus außerdem zwei Fahrgäste leicht verletzt.

