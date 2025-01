Wahlkampf startet in Hamburg in dieser Woche so richtig Stand: 06.01.2025 06:29 Uhr In etwa sieben Wochen findet die Bundestagswahl statt, eine Woche später die Bürgerschaftswahl. Hamburgs Parteien starten nun in die heiße Wahlkampfphase. Heute stellen die Grünen ihre Kampagne zur Bürgerschaftswahl vor.

Mit dabei sind heute beispielsweise die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank, und Verkehrssenator Anjes Tjarks. Morgen kommt dann auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen nach Hamburg. Er wird sich bei MOIA über die Zukunft des autonomen Fahrens informieren.

Wahlkampfauftakt bei der SPD und Linken

Ebenfalls am Dienstag findet der offizielle Wahlkampfauftakt der SPD statt - mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Auch die FDP stellt mit ihrer Spitzenkandidatin Katarina Blume in dieser Woche, am Mittwoch genauer gesagt, ihre inhaltlichen Schwerpunkte ihrer Kampagnezur Bürgerschaftswahl vor. Die Linken werden am kommenden Wochenende in allen Bezirken Tausende Gespräche an Haustüren führen. Mit dabei sind auch die beiden Spitzenkandidatinnen Cansu Özdemir und Heike Sudmann.

Günther, Linnemann und Merz in Hamburg

Am Mittwoch steht dann der offizielle Wahlkampfauftakt der CDU an. Neben dem Spitzenkandidaten Dennis Thering nehmen unter anderem auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sowie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann daran teil. Ab Donnerstag ist dann Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Hamburg. Er ist beim Blankeneser Neujahrsempfang und beim Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten zu Gast. Außerdem beginnt am Freitag die zweitägige Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Hammerbrook.

Baerbock und Weidel ebenfalls in der Stadt

Am Blankeneser Neujahrsempfang wird auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki teilnehmen. Darüber hinaus soll am Freitag Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Neujahrsempfang der Grünen-Fraktion ins Hamburger Rathaus kommen. Und kommende Woche wird die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel im Rathaus erwartet.

Weitere Informationen Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg: Fragen und Antworten Alle fünf Jahre finden in Hamburg Bürgerschaftswahlen statt. Das FAQ beantwortet oft gestellte Fragen zur Bürgerschaftswahl. (03.01.2025) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.01.2025 | 06:00 Uhr