Wagenknecht-Partei wählt erneut Landesvorstand in Hamburg Stand: 11.01.2025 14:53 Uhr Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat am Sonnabend in Hamburg erneut einen Landesvorstand gewählt - nur drei Wochen nach der ersten Wahl.

Bei der neuerlichen Wahl bestätigten die Delegierten am Sonnabend bei einer nicht-öffentlichen Versammlung im Bürgersaal Wandsbek das Ergebnis vom Dezember: Als Landesvorsitzende wählten sie mit großer Mehrheit Konstantin Eulenburg und Jochen Brack. Stellvertretender Vorsitzender wurde Metin Kaya, Schatzmeister Christian Kruse.

Partei fürchtete Rechtsunsicherheiten

Hintergrund der neuerlichen Abstimmung war, dass die Partei eventuell vorhandene Rechtsunsicherheiten bei der ersten Wahl ausräumen wollte. Vor drei Wochen war das Präsidium beim Gründungsparteitag von einem Parteimitglied aus Nordrhein-Westfalen geleitet worden - und nicht wie vorgeschrieben von einem Parteimitglied aus Hamburg.

Liste für die Bundestagswahl: Nastić überrascht

Am Nachmittag soll dann die Liste für die Bundestagswahl am 23. Februar aufgestellt werden. Dabei wollte die frühere Hamburger Linken-Chefin und BSW-Bundestagsabgeordnete Żaklin Nastić nicht mehr für Listenplatz eins kandidieren. Sie kündigte an, sich eine Auszeit zu nehmen. Stattdessen solle ihr langjähriger Berater Konstantin Eulenburg antreten.

