BSW gründet bundesweit letzten Landesverband in Hamburg

Stand: 21.12.2024 06:59 Uhr

Der Bundesvorstand des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) will heute in Hamburg seinen letzten in Deutschland noch offenen Landesverband gründen. Im Anschluss soll eine Aufstellungsversammlung die BSW-Kandidatenliste für die Bürgerschaftswahl am 2. März festlegen.