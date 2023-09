Waffenverbotszone am Hamburger Hauptbahnhof gilt ab Sonntag Stand: 29.09.2023 13:24 Uhr Ab Oktober wird der Hamburger Hauptbahnhof zur permanenten Waffenverbotszone. Am Freitag hat Innensenator Andy Grote (SPD) gemeinsam mit der Landes- und Bundespolizei Details zu der neuen Verordnung vorgestellt.

Auch am Hamburger Hauptbahnhof stehen ab sofort Waffenverbots-Schilder wie auf St. Pauli und am Hansaplatz. Das permanente Waffenverbot gilt ab dem 1. Oktober für den Bahnhofsbereich, aber auch für die unterirdischen Verbindungstunnel, den Heidi-Kabel-Platz, den Hachmannplatz, den ZOB und den Bereich rund um das "Drob Inn". Mit der neuen Regelung reagiert der Senat auf die steigende Zahl von Straftaten an Deutschlands meistfrequentiertem Bahnhof.

Sicherheit am Haupbahnhof soll erhöht werden

"Unser zentrales Ziel ist es, dass es am Hauptbahnhof sicherer werden soll", sagte Grote. Hamburg verfolge das Thema Sicherheit an Bahnhöfen und in Zügen darüber hinaus sehr intensiv auch als Lehre aus dem Fall Brokstedt auf Bundesebene. "Wir wünschen uns bundesweit einheitliche Regelungen zu Waffenverboten in Zügen und Bahnhöfen, aber wir wollen darauf jetzt auch nicht warten. Deswegen setzen wir die Waffenverbotszone jetzt in Kraft", sagte Grote.

Handlungsspielraum der Polizei wird erweitert

Das Verbot sei vor allem eine Erweiterung des Handlungsspielraums für die Polizei, erklärt Grote: "Es ist ein zusätzliches Instrument der Kolleginnen und Kollegen der Polizeien von Bund und Ländern, hier im täglichen Dienst auch Kontrollen durchzuführen. Menschen auf Waffen zu überprüfen - das dürfen sie ja sonst nicht."

Bei Verstoß: Bußgeld von mindestens 200 Euro

Das Waffenverbot umfasst neben Schusswaffen auch Messer mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern sowie Schlagringe. Bei Verstößen gegen das Waffenverbot droht ein Bußgeld von mindestens 200 Euro. Ausgenommen sind Sicherheitskräfte, aber auch Handwerkerinnen und Handwerker und Mitarbeitende im Geld- und Werttransport. Auch für gastronomische Betriebe, Pfadfindergruppen und Anwohnende, die Messer in verschlossenen Behältnissen mit sich führen, gelten Ausnahmen.

Weitere Informationen Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof: Was man wissen muss Ab 1. Oktober soll am Hamburger Hauptbahnhof ein generelles Waffenverbot gelten. Was das bedeutet, lesen Sie hier. mehr

Kontrollen ohne Anlass möglich

Durch die neue Regelung kann die Polizei nun anlasslos jeden Menschen in dem ausgewiesenen Bereich kontrollieren. Dabei will die Polizei vor allem mit Augenmaß vorgehen.

Erste Großkontrolle am Montag geplant

Aber es soll auch generelle Kontrollen geben, verrät Jan Müller, Leiter der Bundespolizeiinspektion Hamburg: "Wir können Einzelpersonen kontrollieren, wir können mal Zugänge komplett zumachen und jegliche Person kontrollieren, oder wir kontrollieren mal eine ganze eingehende S-Bahn. Da sind wir ja im taktischen Spielfeld frei." Die erste Großkontrolle soll am kommenden Montag stattfinden.

Polizeipräsenz am Hauptbahnhof erhöht

Das Waffenverbot gehört zu einem Maßnahmenpaket, mit dem die Innenbehörde die Sicherheit rund um den Hauptbahnhof erhöhen will. So wurde unter anderem die Polizeipräsenz am Hauptbahnhof noch einmal deutlich erhöht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.09.2023 | 13:00 Uhr