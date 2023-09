Waffenverbot am Hamburger Hauptbahnhof: Was man wissen muss

Das Waffenverbot bedeutet, dass im Hauptbahnhof - inklusive aller öffentlichen Bahnanlagen und den unterirdischen Verbindungen einschließlich des Mönckeberg-Tunnels -, sowie auf dem Heidi-Kabel-Platz, dem Hachmannplatz, rund um den Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) und in der Nähe der Drogenberatungsstelle "Drob Inn" keine Waffen und Gegenstände, die als Waffen verwendet werden können, mitgeführt werden dürfen.

In den bislang geltenden Waffenverbotszonen in Hamburg, rund um die Reeperbahn und den Hansaplatz in St. Georg, sind folgende Gegenstände verboten: