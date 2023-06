Waffen- und Glasflaschenverbot: Großkontrolle auf dem Kiez Stand: 11.06.2023 09:12 Uhr Auf St. Pauli haben 180 Beamtinnen und Beamte fast die ganze Nacht lang das Waffen- und Glasflaschenverbot kontrolliert.

Waffen und Glasflaschen sind auf dem Kiez seit vielen Jahren Tabu. Kleinere Kontrollen gibt es deshalb praktisch jedes Wochenende - ein Großeinsatz wie in der vergangenen Nacht ist nach Angaben der Polizei selten: Zwischen Sonnabend, 21 Uhr und Sonntag um 4 Uhr überprüften die Beamtinnen und Beamten fast 800 Männer und Frauen. Rund 150 von ihnen hatten sich nicht an das Verbot gehalten und bekamen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige - also jede und jeder Fünfte.

Acht Menschen in Gewahrsam

Außerdem verhängten die Beamtinnen und Beamten in mehr als drei Dutzend Fällen Aufenthaltsverbote, acht Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Nach Ende der Großkontrolle gab es nach Angaben der Polizei noch zwei Gewalttaten auf dem Kiez: In der Talstraße wurde ein 25-jähriger mit einem Messer an der Stirn verletzt, außerdem wurde jemand mit einer Flasche niedergeschlagen. Neben dem Kiez gilt auch auf dem Hansaplatz in St. Georg ein Glasflaschenverbot.

