Wachsfigur von Taylor Swift im Hamburger Panoptikum enthüllt

Stand: 13.08.2024 10:44 Uhr

Ende Juli hatte Taylor Swift in Hamburg ihre Fans begeistert, jetzt ist sie auf eine Art wieder zurück in der Stadt: Am Dienstag ist im Panoptikum auf der Reeperbahn eine neue Wachsfigur des Weltstars enthüllt worden.