Volkstrauertag: Hamburg gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt Stand: 17.11.2024 07:52 Uhr Am heutigen Volkstrauertag wird in ganz Deutschland an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. In Hamburg ist an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme eine Kranzniederlegung geplant. Die zentrale Gedenkstunde findet in der Hauptkirche St. Michaelis statt.

In Hamburg wird heute unter anderem an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Dort wird Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) einen Kranz niederlegen. Mit dabei ist auch Karin van Steeg. 14 Männer der Familie van Steeg wurden 1944 in den Niederlanden verhaftet und von dort ins KZ-Neuengamme gebracht.

Gedenken an Euthanasie-Opfer

In der Asklepios Klinik Nord erinnert Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittag an all jene Patientinnen und Patienten der ehemaligen Psychiatrie Ochsenzoll, die während der NS-Zeit abtransportiert wurden. 3.755 von ihnen wurden im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms in den Tod geschickt. Auch dort ist eine Kranzniederlegung geplant.

Zentrale Gedenkstunde im Michel

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof trauert die Hamburger Polizei um Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst getötet wurden. Innensenator Andy Grote (SPD) hält eine Rede, um der Opfer zu gedenken. In der Hauptkirche St. Michaelis gibt es ab 14 Uhr eine zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag, unter anderem mit Bürgermeister Tschentscher.

