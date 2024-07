Vier Verletzte bei Unfall am Hamburger Jungfernstieg Stand: 02.07.2024 12:14 Uhr Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt hat es am Dienstagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Vor einer Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) am Jungfernstieg hat ein schwarzer Mercedes eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Aus noch ungeklärter Ursache war der Wagen gegen 10.20 Uhr von der Straße abgekommen und in eine Menschengruppe gefahren. Das Auto schob schließlich einen Lieferwagen gegen die Fassade des Haspa-Gebäudes und landete an einem Stützpfeiler.

Vier Menschen verletzt

Die Ladung aus dem Lieferwagen lag nach dem Unfall auf dem Gehweg verstreut: Getränkekisten, Glasscherben, belegte Brötchen. Vier Passanten wurden nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall verletzt. Ein Notarzt begleitete einen 40-Jährigen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein anderer Mann wurde ebenfalls schwer verletzt, zwei weitere leicht. Auch sie wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht.

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache ist noch unklar. Ermittlerinnen und Ermittler machten mit einem 3D-Scanner Aufnahmen von der Unfallstelle. Auch die Identität des Unfallverursachers ist noch nicht bekannt. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

