Versuchter Mord am Hamburger Hauptbahnhof: Prozess gestartet Stand: 09.01.2025 18:19 Uhr Sieben Monate nach einem beinahe tödlichen Angriff auf einen Mann am Hamburger Hauptbahnhof hat am Donnerstag vor dem Landgericht ein Prozess gegen zwei junge Männer begonnen.

Die beiden laut Anklage 19-Jährigen sind wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, einer von ihnen auch wegen Bedrohung. Sie sollen nachts auf dem Bahnsteig der U2 am Hauptbahnhof unvermittelt einen 28-Jährigen mit Pfefferspray attackiert und niedergestochen haben.

Über den Bahnsteig verfolgt und niedergestochen

Der 28-Jährige hatte sich laut Anklage zunächst noch wehren können und flüchtete über den Bahnsteig. Beide Angeklagte verfolgten ihn und sollen mit Messern auf ihn eingestochen haben. Er wurde am Oberschenkel und am Bauch verletzt. Außerdem habe einer der Beschuldigten Pfefferspray eingesetzt. Auf den am Boden liegenden Mann sollen die Angeklagten noch eingeschlagen haben. Der Verletzte wurde später durch eine Notoperation gerettet.

Bereits Wochen zuvor waren die Angeklagten mit dem Opfer in Streit geraten. Ein Beschuldigter räumte am Donnerstag ein, Pfefferspray eingesetzt zu haben, bestritt aber die Messerstiche. Ohne Schulausbildung und Aufenthaltsrecht hatte er sich offenbar mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Der andere Angeklagte will später aussagen.

