Vergewaltigung einer Seniorin? Gericht spricht Altenpfleger frei

Stand: 09.11.2023 06:22 Uhr

Ein junger Altenpfleger hatte in einem Seniorenheim in Alsterdorf Sex mit einer 88-jährigen Frau, die schwer dement ist. Konnte das einvernehmlich sein? Vor dem Amtsgericht hat es nach einem langen Prozess nun am Mittwoch eine unerwartete Entscheidung gegeben: Freispruch für den Angeklagten.