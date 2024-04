Stand: 19.04.2024 15:13 Uhr Verfolgungsjagd nach Attacke mit Elektroschocker

Nach einem Raubüberfall auf einen Mann in Billstedt hat sich die Polizei am Donnerstag mit den Tätern eine Verfolgungsjagd mit 20 Streifenwagen geliefert. Mehrere maskierte Männer sollen zunächst einen 36-Jährigen vor seiner Wohnung am Dudenweg mit einem Elektroschocker überfallen und ihm Handys und Schlüssel geraubt haben. Anschließend flüchteten sie in einem Sprinter vor der alarmierten Polizei bis nach Altona, wo sie die Flucht zu Fuß fortsetzen. Die Einsatzkräfte konnten einen 16- und einen 36-Jährigen fassen, die anderen entkamen.

