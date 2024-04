Stand: 20.04.2024 06:30 Uhr Verfolgungsjagd mit Polizei: 22-Jähriger im gestohlenen Auto

Auf der Autobahn 1 hat sich ein 22-Jähriger am Freitag mit einem in Hamburg gestohlenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Abend konnten die Beamten das Auto bei Sittensen abbremsen, mussten sich dann aber mit einem Sprung zur Seite retten, als der Fahrer plötzlich wieder Gas gab. Bei Elsdorf verlor der Fahrer dann die Kontrolle über den Sportwagen. Er versuchte noch zu Fuß zu fliehen, konnte aber festgenommen werden.

