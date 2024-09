Unwetter weht Holzhütte von Ponton in Moorfleet Stand: 05.09.2024 06:41 Uhr Bei einem Unwetter in Hamburg sind am Mittwochabend im Stadtteil Moorfleet sechs Menschen verletzt worden. Eine selbstgebaute Holzhütte war nach Angaben der Feuerwehr von einem Ponton geweht worden.

In der Hütte hätten sich mehrere Menschen befunden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vier Personen seien mittelschwer verletzt worden, zwei leicht. "Eine Person, die sich noch in der Holzhütte befand, musste mittels Motorsäge befreit werden", sagte der Sprecher über den Einsatz am Holzhafenufer.

Konzert im Stadtpark abgesagt

Nach Angaben der Feuerwehr gab es insgesamt 14 wetterbedingte Einsätze. Wegen des Unwetters mit zahlreichen Blitzen musste auch die Show von Sänger Ronan Keating beim Stadtpark Open Air abgesagt werden, wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion mitteilte.

