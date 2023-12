Unfall in Hamburg: Auto und Taxi stoßen frontal zusammen Stand: 07.12.2023 15:01 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Nähe des Hamburger Flughafens ist ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Zeppelinstraße im Bereich des Tunnels auf der falschen Seite und krachte frontal in ein entgegenkommendes Taxi, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt vier Verletzte

Der 22-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Seine zwei Mitfahrer sowie der Fahrer des Taxis wurden leicht verletzt ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Straße in Richtung Flughafen war am Mittwoch bis Mitternacht gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

