Unfall auf der A7: Vier Autos fahren bei Hamburg ineinander Stand: 15.03.2025 17:54 Uhr Auf der Autobahn 7 sind bei Hamburg-Marmstorf am Sonnabendnachmittag insgesamt vier Autos zusammengestoßen. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.

Die vier Pkw waren gegen 15 Uhr am Nachmittag bei der Anschlussstelle Marmstorf auf der A7 in Richtung Süden ineinander gefahren. Laut Polizei hatte einer der Autofahrer zuvor eine Vollbremsung gemacht. Insgesamt saßen acht Menschen in den Autos. Zwei Kinder und zwei Erwachsene kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

A7 für eine Stunde Richtung Süden gesperrt

Bei einem der Autos, einem Porsche SUV, war eines der Hinterräder abgerissen worden. Das gesamte Trümmerfeld erstreckte sich über 100 Meter. Die Autobahn musste zwischen dem Kreuz Südwest und Marmstorf etwa eine Stunde lang für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.03.2025 | 18:00 Uhr