Unbekannte schießen in Hamburg-Rahlstedt auf 23-Jährigen Stand: 28.10.2024 08:19 Uhr Ein 23 Jahre alter Mann ist im Hamburger Stadtteil Rahlstedt durch Schüsse schwer verletzt worden. Nach der Tat in der Nacht zu Sonntag flüchteten die Täter laut Aussage des Opfers mit einem Auto, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erschien der 23-Jährige am Wohnhaus seiner Freundin. Als er aus seinem Auto stieg, traten mehrere dunkel gekleidete Männer an ihn heran und schossen unvermittelt. Anschließend flüchteten die Angreifer in einem weißen Pkw.

Keine Lebensgefahr beim Opfer

Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die sofortige Fahndung nach dem Wagen blieb erfolglos. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

