Umstrittener "Krebs-Scan": Tchibo steigt aus

Stand: 15.08.2023 12:33 Uhr

Die Hamburger Versicherungsgruppe HanseMerkur steht in der Kritik: Sie bietet einen Krebstest an, dessen Nutzen von Fachleuten bezweifelt wird. Jetzt gibt es erste Konsequenzen. Ein großer Partner der HanseMerkur bietet diese Versicherungsleistung vorerst nicht mehr an.