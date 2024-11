US-Wahlnacht: Größere Veranstaltungen in Hamburg Stand: 05.11.2024 09:12 Uhr Donald Trump oder Kamala Harris? Auch in Hamburg wird die US-Wahl mit Spannung erwartet. Es gibt mehrere Veranstaltungen in der Wahlnacht.

Beim größten Event in der Bucerius Law School werden in der Nacht zum Mittwoch unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und US-Generalkonsul Jason Chue erwartet. Das teilten die Veranstalter mit. Neben einer Podiumsdiskussion in deutscher Sprache bietet die "Bucerius US Election Night" ein USA-Quiz, Musik, Unterhaltung und die Live-Übertragung der US-Sender mit den Ergebnissen aus den Bundesstaaten, die ab 1 Uhr deutscher Zeit erwartet werden.

Bei der "Langen Nacht der US-Wahl 2024" im Winterhuder Magazin-Kino führen die Professoren Michaela Hampf und Thorsten Logge vom Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg durch das Programm. Eröffnet wird der Abend mit dem US-Politdrama "Recount" über die US-Präsidentschaftswahl 2000. Anschließend informieren Kurzvorträge über das US-Wahlsystem, bevor die Live-Nachrichtenberichterstattung beginnt.

Mehr als 2.000 US-Bürger in Hamburg können wählen

An der mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahl in den USA können auch etliche US-Bürgerinnen und -Bürger in Hamburg teilnehmen. Nach Angaben des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein leben 2.045 Frauen und Männer ab 18 Jahren mit US-Staatsbürgerschaft in der Hansestadt.

