U-Bahn in Hamburg: Verspätungen wegen Computer-Absturz Stand: 12.06.2023 11:28 Uhr Am Montagvormittag ist es auf allen U-Bahn-Linien in Hamburg zu Verspätungen gekommen, weil bei der Hochbahn der zentrale Computer abgestürzt war.

Um 8 Uhr war das gesamte U-Bahn-Steuerungssystem ausgefallen - eine extrem ungewöhnliche Software-Panne. Der Grund steht noch nicht fest. Fahrgäste berichteten NDR 90,3, sie hätten danach auf den Bahnhöfen eine Viertelstunde auf U-Bahnen warten müssen. Etwa am Bahnhof Ochsenzoll gab es zudem keine einzige Durchsage. Andere Passagiere standen mit der U-Bahn minutenlang im Tunnel.

Hochbahn: Leitstelle gab Züge einzeln per Hand frei

Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum erläutert: Nach dem Computerausfall hätte die Leitstelle die Züge einzeln per Hand freigegeben. Im Citybereich habe man von den Einzel-Verspätungen bis zu 20 Minuten nicht so viel gemerkt, da der Fünf-Minuten-Takt generell geblieben sei. Am Vormittag fuhr die Hochbahn ihr abgestürztes U-Bahn-Steuerungssystem wieder hoch. Vor dem Mittag waren alle Züge wieder im Takt.

Am Sonntag war in Hamburg bereits der S-Bahnverkehr teils lahmgelegt gewesen. Nach einem Kabelbrand Höhe Landungsbrücken wurde der Citytunnel sechs Stunden lang gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.06.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr