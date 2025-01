Tschentscher beim UV Nord: A26-Ost wird geplant und gebaut Stand: 16.01.2025 21:49 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält weiterhin an der Autobahn A26-Ost fest. Dieses Versprechen erneuerte er am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang des Unternehmensverbands Nord im Hotel "Atlantic".

"Ich sage klipp und klar, die A26-Ost wird zu Ende geplant und gebaut", sagte Tschentscher. Von der neuen Bundesregierung forderte der Hamburger Bürgermeister darüber hinaus ein Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur.

Murmann: Köhlbrandbrücke muss in zehn Jahren fertig sein

Zu lange seien Investitionen in diesem Bereich versäumt worden, sagte Handelsverband-Nord-Präsident Philipp Murmann. Für den Hafen erhoffe er sich zudem einen besseren Anschluss an den Güterverkehr und die Fertigstellung der neuen Köhlbrandbrücke in spätestens zehn Jahren. Anreize für Investitionen könnten etwa durch Bürokratieabbau oder steuerfreie Investitionsprämien erreicht werden.

Günther für Bündnis zwischen Staat und Gesellschaft

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach sich auf der Veranstaltung für ein Bündnis zwischen Staat und Gesellschaft auf. Es gehe darum, sich gegenseitig mehr Vertrauen entgegenzubringen.

