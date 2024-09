Tschentscher auf seiner Asien-Reise in Singapur angekommen Stand: 26.09.2024 08:26 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist derzeit in Asien unterwegs. Nach Südkorea steht heute ein Besuch der Hafenstadt Singapur auf dem Programm.

An seinem ersten Tag in Singapur besucht Tschentscher den neuen Hafen des Stadtstaats - den vollständig automatisierten Tuas Mega Port. Gemessen am Containerumschlag ist Singapur derzeit der drittgrößte Handelspartner des Hamburger Hafens.

Treffen mit Premierminister Wong

Politischer Höhepunkt des Singapur-Besuchs wird ein Treffen Tschentschers mit dem Premierminister Lawrence Wong. Solche treffen finden sonst eher auf Bundesebene statt, doch Tschentscher ist der erste Ministerpräsident Deutschlands seit 2020, der Singapur besucht. Und Wong ist neu im Amt und offen für den Austausch von Ideen.

Stärkere Zusammenarbeit geplant

Tschentscher reist mit einer knapp 50-köpfigen Delegation aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft nach Singapur. Es sollen mehrere Absichtserklärungen und eine stärkere Zusammenarbeit unterzeichnet werden. Geplant sind unter anderem der Besuch von Lebensmittel-Start-ups. Außerdem sollen Gespräche zu städtischer Logistik und Mobilität sowie grünem Bauen stattfinden. Tschentscher wird sich zudem mit mehreren Hamburger Unternehmen, die in Singapur tätig sind, austauschen.

