Trommelstraße: 78-jähriger Mann nach Unfall gestorben Stand: 17.11.2024 17:12 Uhr Ein 78-Jähriger ist am Samstagabend in einem Wohngebiet zwischen der Reeperbahn und dem Fischmarkt bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann erlitt eine schwere Kopfverletzung und starb später in einem Hamburger Krankenhaus.

Noch sucht die Polizei nach der genauen Ursache des Unglücks: Unklar ist, ob ein Autofahrer den Mann auf der Suche nach einem Parkplatz in der Trommelstraße übersah und mit seinem SUV erfasste, oder ob der Senior aufgrund einer Vorerkrankung stürzte. Ein Notarzt und Sanitäter kämpften noch um das Leben des 78-Jährigen - doch vergeblich. Er starb wenig später in einem Krankenhaus.

Medien: Opfer Schwiegervater von Michael Ottos Tochter

Nach dem Unfall versammelten sich Angehörige an der Unfallstelle, was laut Polizei zu einer "emotionsgeladenen Situation" führte. Auch am Krankenhaus musste die Polizei anrücken, weil sich dort Angehörige versammelten. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich bei dem Unfallopfer um den Schwiegervater der Tochter des Hamburger Ehrenbürgers und Unternehmers Michael Otto. Auf Instagram meldete sich der Sohn des Verstorbenen zu Wort, ein renommierter Boxpromoter. Er drückte seine tiefe Trauer und Dankbarkeit für gemeinsame Erinnerungen aus.

