Stand: 24.04.2024 06:37 Uhr Treffen der EM-Volunteers auf Kampnagel

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Auch in Hamburg finden fünf Spiele statt. Dann sollen sogenannte EM-Volunteers dabei helfen, dass sich Fußballfans in der Hansestadt zurecht finden. Mehr als 1.000 von ihnen haben sich am Dienstagabend auf Kampnagel getroffen. Rund 11.000 Freiwillige aus aller Welt hatten sich beworben, am Ende werden etwa 1.600 von ihnen dabei sein.

