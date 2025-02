Stand: 02.02.2025 08:01 Uhr Tödlicher Wohnungsbrand in Hamburg-Altona

In Altona ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden laut Feuerwehr verletzt - einer davon lebensbedrohlich. Das Feuer war im zweiten Stock eines Altbaus in der Thadenstraße ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar.

