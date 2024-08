Tödliche Messerattacke in Hamburg: 77-Jähriger festgenommen Stand: 02.08.2024 16:13 Uhr Die Mordkommission ermittelt nach einer tödlichen Messerattacke im Hamburger Stadtteil Rönneburg. Im Verdacht steht ein 77-jähriger Mann.

Gegen 5 Uhr am Freitagmorgen soll der Senior in einem Einfamilienhaus in einer Siedlung am Johannes-Bremer Weg mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen haben. Zuvor waren sie nach Polizeiangaben in einen Streit geraten.

Tatverdächtiger ruft selbst die Polizei

Der 77-Jährige wählte selbst den Notruf. Als Polizisten und Polizistinnen ins Haus stürmten lag die 65-Jährige leblos auf dem Boden. Sie überlebte den Angriff nicht.

Spurensicherung im Einsatz

Der Mann erlitt leichte Schnittverletzungen an der Hand - wie genau es dazu kam, ist noch nicht geklärt. Der 77-Jährige sitzt jetzt im Untersuchungsgefängnis. Mitarbeitende der Spurensicherung untersuchten den Tatort und machten Fotos.

