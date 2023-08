Tierpark Hagenbeck: Kleine Eisbärin heißt "Anouk"

Stand: 07.08.2023 12:36 Uhr

Das Eisbärenmädchen im Hamburger Tierpark Hagenbeck heißt "Anouk". Es ist heute von Popsänger Sasha getauft worden. Der Name bedeutet in Grönland in der Sprache der Inuit "Bär", im Hebräischen "die Anmutige".