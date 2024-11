Three Ports Summit: Beratungen zum Kampf gegen Kokain in Hamburg Stand: 26.11.2024 13:13 Uhr Hamburg, Rotterdam und Antwerpen - über diese drei Häfen wird der Großteil des Kokains nach Europa geschmuggelt. Wie man dies eindämmen kann, darüber beraten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der drei Hafenstädte am Dienstag in Hamburg.

Allein im vergangenen Jahr wurden laut Zoll 35 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt. "Wir sehen, dass die kriminellen Organisationen, mit denen wir zu tun haben, sich ständig verändern, wir uns neu einstellen müssen, die technische Hafensicherheit erhöhen müssen, uns austauschen und gemeinsame Strategien entwickeln müssen", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) dem NDR am Dienstag. Man wolle - als die drei größten europäischen Häfen - international mit einer Stimme sprechen und für die Sicherheitsinteressen unserer Häfen streiten, so Grote weiter.

Auch Europol und Bundeskriminalamt nehmen am Treffen teil

Um im Kampf gegen die organisierte Kriminalität noch enger zusammenarbeiten zu können, sind zu dem Treffen "Three Ports Summit" auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bundesinnenministerium, dem Finanzministerium, von Europol und dem Bundeskriminalamt (BKA) nach Hamburg gekommen. Nach Angaben von Europol wurden insgesamt in den europäischen Häfen im vergangenen Jahr mehr als 300 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Allein in Antwerpen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler die Rekordmenge von 121 Tonnen Kokain sicher. In den Niederlanden wurden rund 60 Tonnen abgefangen.

Beratungen auch in Kolumbien und Ecuador

Im vergangenen Februar waren die Bürgermeister von Hamburg, Rotterdam und Antwerpen gemeinsam nach Kolumbien und Ecuador gereist. Dabei hatten sie eine stärkere Zusammenarbeit im Kampf gegen die Drogenkriminalität vereinbart.