Stand: 23.11.2024 20:49 Uhr Teil einer Leiche am Elbufer in Rissen gefunden

Passanten haben am Leuchturm in Rissen den Teil einer Leiche gefunden. Wie die Polizei dem NDR Hamburg Journal bestätigte, stellten Spezialisten den Torso am Sonnabend sicher. Der Kopf und andere Körperteile fehlen. Der Torso wird jetzt im Institut für Rechtsmedizin untersucht. Auch die Feuerwehr war am Elbufer in Rissen im Einsatz, um den Fundort auszuleuchten. Die Identität des Toten ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

