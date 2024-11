Leiche am Elbufer in Rissen gefunden - Polizei ermittelt

Stand: 23.11.2024 22:15 Uhr

Passanten haben am Leuchturm in Rissen eine Leiche gefunden. Der Kopf und mehrere Körperteile fehlen. Wie die Polizei dem NDR bestätigte, stellten Spezialisten den Torso am Sonnabend sicher.