Tausende Fans feiern in Hamburg Spaniens EM-Titel Stand: 15.07.2024 06:54 Uhr Spanien ist Fußball-Europameister. In Hamburg feierten am Sonntagabend Tausende Fans der Mannschaft den 2:1-Sieg ihres Teams im Finale gegen England.

Am Ende wurde es eine spanische Nacht auf dem Hamburger Heiligengeistfeld und auf dem benachbarten Kiez: Tausende Fans der "Furia Roja", der roten Furie, wie ihre Fans sie nennen, lagen sich in den Armen, sangen Lieder und präsentierten stolz ihre Fahnen.

Fanfest-Macher: "Krönender Abschluss"

Obwohl Deutschland schon im Viertelfinale an den Spaniern gescheitert waren, kamen am Sonntagabend noch einmal mehr als 20.000 Fußball-Fans zum Fanfest in Hamburg. Sprecherin Katja Derow sagte NDR 90,3: "Es war ein krönender Abschluss. Wir hatten noch einmal 27.000 Menschen hier auf der Fläche."

Fanfest in Hamburg: Mehr als 600.000 Besucher

Auch insgesamt wurden die Erwartungen der Organisatorinnen und Organisatoren des Hamburger Fanfests übertroffen. Derow: "614.000 Menschen waren in den letzten vier Wochen hier beim Fanfest in Hamburg. Also wir haben 600.000 geschätzt, und die sind es geworden. Das haben wir jetzt sogar ein bisschen übertroffen." Während der gesamten EM habe es keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben.

