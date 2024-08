Suche nach zwei entflohenen Sicherungsverwahrten in Hamburg Stand: 28.08.2024 13:58 Uhr In Hamburg wird derzeit nach zwei Sicherungsverwahrten gefahndet, die nicht in ihre Einrichtungen zurückgekehrt sind. Das hat die Justizbehörde dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen bestätigt.

Einer der Männer verschwand den Angaben zufolge vor acht Tagen und kehrte nicht in sein Wohnheim in Altona zurück. In der Einrichtung sollte der Mann auf eine mögliche Entlassung vorbereitet werden. Die Justizbehörde teilt dazu mit: Dass Sicherungsverwahrte aus unbegleiteten Lockerungsmaßnahmen nicht zurückkehren, sei nicht ungewöhnlich. Häufig würden sie sich innerhalb weniger Tage oder Wochen stellen. Die gewährten Lockerungen würden dann zurückgenommen.

Der andere Mann sei schon vor mehr als zwei Wochen nicht von einem Arbeitsausgang zurückgekehrt. Auch bei ihm sei das in der Vergangenheit bereits zweimal geschehen, beide Male habe er sich wieder gestellt, so die Justizbehörde.

Wer kommt in Sicherungsverwahrung?

In der Sicherungsverwahrung werden Straftäter untergebracht, wenn sie ihre oft langjährigen Haftstrafen abgesessen haben. Ziel ist es, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen - und die Untergebrachten durch Therapien und soziale Hilfen auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten.

