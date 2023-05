Sturz in die Elbe: Dreijähriger in kritischem Zustand

Stand: 15.05.2023 12:19 Uhr

Nachdem ein Dreijähriger am Samstagabend beim Spielen an der Elbe in Hamburg ins Wasser gestürzt und fast ertrunken ist, befindet sich der Junge noch immer in einem kritischen Zustand.