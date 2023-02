Stromleitung beschädigt: Geldstrafen für Kapitän und Lotsen Stand: 13.02.2023 17:37 Uhr Mit mehreren Schiffen wurde vor drei Jahren auf der Elbe ein Raupenbagger transportiert. Er zerriss Hochspannungsleitungen, in Wilhelmsburg fiel der Strom aus. Das Hamburger Amtsgericht verurteilte am Montag den damaligen Schiffsführer und einen Lotsen zu Geldstrafen.

Mit einem Schlepper, einem Schubboot und zwischen ihnen eine Hubinsel mit einem 63 Meter hohen Raupenbagger. So waren die Angeklagten 2020 auf der Elbe unterwegs. An der Rethebrücke war damals Schluss: Der Kran des Baggers zerriss Hochspannungsleitungen, in ganz Wilhelmsburg fiel der Strom aus. "Ein Stück aus dem Tollhaus," so der Amtsrichter. Vor allem auch, weil niemand für den Vorfall verantwortlich sein will.

Fahrlässige Gefährdung des Schiffverkehrs

Für den Richter ist aber klar: Der Kapitän hätte damals klären müssen, wer der Führer des sogenannten Schlepperverbandes war. Und der Lotse hatte faktisch das Kommando. Nach der Höhe des Krans haben beide nicht gefragt. "Das Problem drängte sich aber auf den ersten Blick auf", so der Richter. Deshalb sprach das Gericht zwei Angeklagte am Montag der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs schuldig.

Weitere finanzielle Forderungen folgen

Der 56-jährige Lotse muss nun 27.000 Euro Strafe zahlen. Der 79-jährige Kapitän, der eigentlich längst im Ruhestand ist, etwas über 2.000 Euro. Auf die beiden kommen noch finanzielle Forderungen zu. Es war ein Schaden von knapp 700.000 Euro entstanden. Einen weiteren Lotsen sprach der Richter frei.

