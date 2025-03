Stand: 30.03.2025 14:40 Uhr Streit zwischen zwei Männern: Ein Verletzter, Wohnung in Brand

In Eidelstedt ist am Sonntagmittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Einer wurde mit einem Messer an der Hand verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer fest. Kurz darauf entdeckten die Beamten Feuer in der gemeinsamen Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Weil beide Männer nur Polnisch sprechen, gestaltet sich die Aufklärung schwierig. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

