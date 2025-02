Still baut neues Mechatronikzentrum in Hamburg Stand: 19.02.2025 13:03 Uhr Der Gabelstapler-Hersteller Still baut in Hamburg-Billbrook ein neues Zentrum für Mechatronik. Dort sollen unter anderem elektronische Steuerungssysteme gebaut werden. Still entwickelt und produziert in Hamburg neben Gabelstaplern auch komplexe Lagersysteme - und will kräftig wachsen.

Rund 50 Millionen Euro kostet das neue Mechatronikzentrum. Auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern sollen einmal rund 140 Menschen arbeiten.

Umzug für Sommer 2026 geplant

Geplant ist der Umzug an die Borsigstraße bereits für den Sommer kommenden Jahres. Am neuen Standort in Billbrook sind sowohl Fertigungslinien geplant als auch Entwicklungslabore und Testbereiche. Die Flächen des bisherigen, deutlich kleineren Mechatronikzentrums von Still sollen unter anderem dafür genutzt werden, die Ausbildungswerkstatt kräftig zu vergrößern.

Still will in Hamburg weiter wachsen

Auch in den kommenden Jahren will das Unternehmen in Hamburg kräftig investieren. So werden in Zukunft in der Hansestadt eigene Lithium-Ionen-Batterien hergestellt. Still hat weltweit rund 9.000 Beschäftigte. Hamburg ist auch nach mehr als 100 Jahren noch Stammsitz des Unternehmens. Die Firma ist inzwischen Teil des Kion-Konzerns mit Sitz in Frankfurt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.02.2025 | 13:00 Uhr