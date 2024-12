Steilshoop: Öffentliche Plandiskussion zu neuem Zentrum Stand: 24.12.2024 11:15 Uhr Im Hamburger Stadtteil Steilshoop sollen mehr als 400 neue Wohnungen entstehen. Auch das Gebiet um das Einkaufszentrum herum wird saniert. Für den 13. Januar 2025 ist eine öffentliche Plandiskussion mit den Anwohnerinnen und Anwohnern geplant.

Das Zentrum von Steilshoop ist in einem schlechten Zustand. Das 50 Jahre alte Einkaufszentrum wird den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht - weder vom Bau noch von der Ausstattung her. Die darüberliegenden Wohnungen auch nicht.

Neue Wohnungen und schönere öffentliche Bereiche geplant

Deswegen arbeitet das Bezirksamt Wandsbek seit fast drei Jahren an Plänen für neue Wohnungen und schönere öffentliche Bereiche in der Siedlung. Auch Geschäfte und Unternehmen sollen davon profitieren. 330 der geplanten Wohnungen liegen in einem Neubau mit bis zu zehn Geschossen. 35 Prozent davon sollen Sozialwohnungen werden. Und 100 existierende Wohnungen sollen seniorengerecht umgebaut werden. Die neue U-Bahn-Linie U5 soll künftig im neuen Zentrum halten.

Steilshoop dicht besiedelt

In Steilshoop wohnen mehr als doppelt so viele Menschen pro Quadratkilometer wie im Hamburger Durchschnitt. Fast jeder und jede Fünfte bezieht Bürgergeld, fast jeder und jede Vierte ist arbeitslos.

