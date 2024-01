Statistikamt: Hamburg hat 2030 zwei Millionen Einwohner Stand: 30.01.2024 13:28 Uhr Hamburg wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Nach einer Bevölkerungsprognose des Statistikamts Nord wird im Jahr 2030 erstmals die Grenze von zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner überschritten. Bis zum Jahr 2040 sollen 2,02 Millionen Menschen in Hamburg leben.

Es werden mehr Menschen sterben, als geboren, aber es ziehen mehr Menschen in die Stadt als weg. Insgesamt wächst Hamburg den Angaben zufolge pro Jahr um bis zu 7.800 Menschen.

Prognose: Stadtteile entwickeln sich unterschiedlich

Für die einzelnen Stadtteile sieht die Prognose jedoch sehr unterschiedlich aus. Angesichts der geplanten Neubaugebiete wundert es nicht, dass Billwerder und der Kleine Grasbrook prozentual am stärksten wachsen. Aber auch Altona-Nord, Fuhlsbüttel, Neugraben-Fischbek und Marienthal legen zu. Stadtteile, in denen die Bevölkerungszahl prozentual zurückgeht, sind zum Beispiel Billbrook, Dulsberg, Bergstedt, Kirchwerder und Altenwerder/Moorburg. Schaut man auf die absoluten Einwohner-Zahlen bleibt Rahlstedt Spitzenreiter. Auffällig allerdings: im Bezirk Altona wird Lurup seine Spitzenposition bis 2040 an Ottensen abgeben.

Anteil älterer Menschen steigt

Um zu beurteilen, wie viele Kindergärten, Schulen und Altersheime Hamburg in Zukunft braucht, haben sich die Statistikerinnen und Statistiker die Altersgruppen genau angeschaut. Die Zahl der unter Sechsjährigen wird abnehmen, die der über 65-Jährigen wird um gut 20 Prozent wachsen. In Lohbrügge und Niendorf wird jeder Vierte älter als 65 sein. In nur wenigen Stadtteilen wird es mehr Kinder und Jugendliche als Menschen im Seniorenalter geben - zum Beispiel Neuallermöhe, Billwerder, Hammerbrook und Borgfelde

